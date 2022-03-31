Німеччина готова стати країною-гаранткою безпеки України, проте після війни

Очільниця МЗС Німеччини запевнила, що Берлін — "на 100 відсотків з Україною".

Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки після завершення війни з Росією.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише Die Zeit.

"Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там (у переліку разом з іншими країнами-гарантами. — Ред.) і дасть гарантії", — сказала очільниця МЗС.

Вона запевнила, що Берлін — "на 100 відсотків з Україною". Це також стосується мирних переговорів і подальшого мирного порядку. Проте Бербок визнала, що від переговорів між Україною та Росією поки не варто очікувати прориву.

За її словами, коли російська сторона говорить про гарантії чи нейтралітет, то має на увазі щось зовсім інше, ніж українська сторона.

Бербок вкрай критично ставиться до заяви Росії про скорочення своїх бойових дій під Києвом і Черніговом і виведення військ.

"На жаль, наразі не можна довіряти російському уряду та його заявам. Наприклад, вони обіцяли більше не бомбити коридори евакуації, але це все ще відбувається. Якщо Росія хоче переконати, що переговори серйозні, бомбардування мирного населення необхідно негайно припинити", — наголосила міністерка.

Раніше голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія розповів, що Україна хоче бачити гарантами своєї безпеки США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу, Китай, і Туреччину. Інші країни можуть приєднатися до гарантій безпеки за своїм бажанням. Михайло Подоляк також назвав майбутнім гарантом безпеки України і Росію.

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