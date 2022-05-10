Німеччина готується до раптової зупинки поставок газу з Росії - ЗМІ

У Німеччині побоюються, що Росія може в односторонньому порядку перекрити потік газу.

Німецькі чиновники готуються до будь-якого раптового припинення поставок російського газу за допомогою екстреного пакету, який може включати в себе контроль над критично важливими фірмами.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

"Підготовка, яку очолює Міністерство економіки, свідчать про підвищену тривогу щодо поставок газу, який живить найбільшу економіку Європи та є критичним для виробництва сталі, пластмас та автомобілів. Минулого року російський газ становив 55% імпорту Німеччини", - повідомляє агентство.

Хоча Німеччина і заявляла, що хоче відмовитися від російських поставок, але очікує, що до середини 2024 року буде значною мірою залежати від Москви.

У Німеччині побоюються, що Росія може в односторонньому порядку перекрити потік газу, і хочуть мати план дій на такий випадок.

За інформацією декількох чиновників, уряд Німеччини підтримає надання додаткових позик і гарантій для підтримки енергетичних компаній, допомагаючи їм впоратися зі стрімкими цінами, і може взяти під своє крило критичні компанії, такі як нафтопереробні заводи.

"Минулого місяця Берлін схвалив законодавчу зміну, яка дозволить йому взяти під контроль енергетичні компанії як крайній засіб. Зараз обговорюється, як він міг би застосувати цей захід на практиці, наприклад, взяти під контроль нафтопереробний завод PCK, яким керує російська "Роснефть" у Шведті поблизу Польщі", - пише Reuters із посиланням на співрозмовників.

Остаточний урядовий пакет надзвичайних дій ще не розроблено, пише агентство.

У квітні російський "Газпром" припинив постачання газу до Польщі та Болгарії.

Нагадаємо, "Газпром" намагається переконати Європу, що плата за газ у рублях не порушує санкцій.

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