Німеччина готується заблокувати заявку України на членство в НАТО - ЗМІ

Союзники по НАТО наполягають на тому, що двері Києву відкриті для приєднання, але у багато кого глибоко розділилися щодо того, як швидко слід зробити цей крок.

Німеччина збирається наполягати на відстрочці вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни з Росією.

Про це пише Telegraph

Джерело в Альянсі повідомило ЗМІ, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Вільнюсі, у Литві цього тижня, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України.

«Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства», — повідомило джерело The Telegraph. «Йому потрібен процес і час, щоб розробити гарантії, щоб фактично заблокувати членство».

Згідно зі статтею 5 Альянсу НАТО, будь-яка держава-член, на яку напав зовнішній агресор, має право вимагати військового втручання від решти союзників.

Здається, повторюючи стурбованість Німеччини, президент США Джо Байден сказав, що хоче уникнути ситуації, коли «ми всі у війні, ми у війні з Росією».

Нагадаємо, що Байден додав, що Україна «не готова» до членства в НАТО і що це «займе деякий час».

Його радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав: «Ми не прагнемо розпочати Третю світову війну. Україна не приєднається до НАТО після цього саміту».

Також читайте Саміт НАТО: який документ можуть підписати з Україною

«Тим часом Володимир Зеленський, президент України, поступово нарощував свою кампанію за вступ України до НАТО після вторгнення Росії минулого року, намагаючись вбити клин між його країною та Москвою», - пише видання.

Він закликав 31 країну-члена НАТО зробити конкретні кроки щодо членства України, щоб його країна могла швидко приєднатися до трансатлантичного альянсу після війни.

Німеччина та Сполучені Штати приватно попередили, що цей крок може перерости нинішній конфлікт у активну війну між НАТО та Росією.

Додамо, що Путін часто заявляв, що розширення НАТО до російських кордонів протягом останніх двох десятиліть було ключовим фактором його рішення про вторгнення в Україну.

Відтоді російський президент погрожував використанням ядерної зброї у війні, що викликало побоювання ескалації в західних країнах.

Нині США, Велика Британія та країни ЄС наразі розробляють низку двосторонніх пропозицій щодо безпеки, які, як вони сподіваються, допоможуть захистити Київ у разі відсутності вступу до НАТО.

Але інші лідери, як-от прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, стверджують, що Україні слід запропонувати дорожню карту вступу на саміті.

Також відомо, що США, Німеччина та Франція працюють над низкою двосторонніх пропозицій щодо конкретизації своєї підтримки Києва в юридично обов’язкових угодах.

Індивідуальні національні пропозиції Києву потім будуть укладені в рамкову угоду, «Меморандум про взаєморозуміння», який буде схвалено НАТО та ЄС

Джерела ЗМІ сказали, що це була «наступна найкраща пропозиція» для Києва, наразі прибравши членство та захист статті 5 зі столу переговорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що країна НАТО мають дійти консенсусу щодо членства України в Альянсі, але деякі європейські країни хочуть дочекатися результатів війни з Росією.

Читайте також:

Історична подія: саміт НАТО, заява Столтенберга та рішення Зеленського - що скажуть Україні