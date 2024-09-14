Німеччина хоче створити міжнародну контактну групу для "мирного процесу в Україні"

Глава фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що настав час ініціювати міжнародну контактну групу для початку мирного процесу щодо припинення війни в Україні.

Про це пише Rheinische Post.

"Канцлер ФРН і президент України Володимир Зеленський згодні з тим, що зараз слушний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті", — наголосив Мютценіх.

За його словами, Бразилія, Китай, Туреччина та Індія могли б увійти до цієї контактної групи.

"У цих країнах посилюється думка про те, що російська загарбницька війна може стати тягарем. Тому робота такої контактної групи може бути багатообіцяючою і відіграти важливу посередницьку роль", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що другий Саміт миру відбудеться уже в листопаді цього року. На нього планують запросити Росію.

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