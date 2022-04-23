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Німеччина і Франція постачали зброю до Росії, попри ембарго ЄС – The Telegraph

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Німеччина і Франція постачали зброю до Росії, попри ембарго ЄС – The Telegraph

Отримана Росією зброя може використовуватися на сьогодні у війні проти України / gettyimages.com

Німеччина і Франція обійшли запроваджене 2014 року Євросоюзом ембарго на постачання зброї до Росії. Так, компанії обох країн-членів ЄС постачали Москві бомби, реактивні снаряди та іншу військову техніку.

Загалом в обхід ембарго Франція і Німеччина поставили до Росії військову техніку на суму 273 млн євро.

Про це повідомляє The Telegraph.

Журналісти видання припускають, що отримана Росією зброя може використовуватися на сьогодні у війні проти України.

"Вони відправили (Росії – ред.) обладнання, зокрема бомби, реактивні снаряди, ракети і гармати, незважаючи на ембарго ЄС на постачання зброї до Росії, запроваджене після (окупації – ред.) Криму 2014 року", – йдеться у статті видання.

Журналісти також повідомили, що водночас щонайменше 10 країн-членів НАТО експортували з Росії військове обладнання на суму майже 350 млн євро. Близько 78% від загальної кількості російського обладнання надійшло німецькими і французькими компаніями.

"І Париж, і Берлін чинили опір забороні ЄС на покупку газу в Росії, і в цей час блок платить Москві мільярд євро на день за постачання енергоресурсів", – зауважили автори статті.

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що ЄС закрив "лазівку", що дозволила урядам країн-членів експортувати зброю до Росії на десятки мільйонів євро, незважаючи на ембарго.

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