Німеччина має взяти на себе зобов’язання зміцнити українську ППО — Резніков

Очільник Міноборони наголосив, що чекає на продуктивну дискусію, яка принесе практичні результати для України.

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся головою Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Мав теплу та дружню розмову з нашим партнером з Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн, головою комітету з питань оборони. Я з нетерпінням чекаю на продуктивну дискусію, яка принесе практичні результати, включаючи зобов’язання щодо зміцнення українського ППО", — розповів Резніков.

Німецька ППО для України: що відомо

Про передавання Україні німецької системи ППО стало відомо 1 червня 2022 року, коли про відповідну допомогу заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу в Бундестазі. Тоді очільниця МЗС ФРН Аналена Бербок повідомила, що уряд відправить IRIS-T SLM протягом місяця, але цього не сталося. Бербок пояснювала затримку тим, що озброєння буде постачатися компанією-виробником Diehl безпосередньо до України, а не зі складів Бундесверу.

Згодом, 28 черпня, Бербок анонсувала постачання систем ППО IRIS-T до України протяком кількох тижнів, але цього знову не сталося.

Натомість пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що першу систему Україна, ймовірно, отримає у жовтні цього року. Це пов’язано з тим, що системи протиповітряної оборони IRIS-T виробляються спеціально для України, і їх немає на озброєнні німецької армії.

Вже у жовтні стало відомо , що Україна тільки підписала контракт на постачання сучасних німецьких систем. Сума договору становить понад 500 млн. євро.

Таким чином, за словами експосла України в Німеччині Андрія Мельника, перші системи дістануться України лише на початку 2023 року.

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