Німеччина може наслідувати приклад США щодо передавання Україні ППО Patriot: "Подивимося, що ще ми можемо надати"

Після того, як США зобов’язалися надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, уряд Німеччини також перевірить, що може зробити для посилення української ППО.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Олафа Шольца вивчить подальше постачання ППО та зброї до України на тлі передавання систем протиповітряної оборони Patriot від США.

Про це вона повідомила під час свого виступу у Берліні, пише RND.

Після того, як США зобов’язалися поставити Україні системи протиповітряної оборони Patriot, уряд Німеччини також перевірить, чи може він надати ще більше підтримки ЗСУ у захисті від російських повітряних атак.

"Під час доставки Patriot ми також знову подивимося, що ще ми можемо доставити, тому що ми знаємо, що ці системи протиповітряної оборони рятують життя", — сказала Бербок.

ППО Patriot з Німеччини для України

Нещодавно міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи Patriot. Ці установки будуть розгорнуті в Польщі.

Своєю чергою, Німеччина пояснила, що не може передати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot через недостатню їхню кількість у своєму розпоряджені.

Однак представник з оборонної політики керівної Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер запропонував канцлеру Олафу Шольцу передати Україні хоча б "застарілу" модифікацію Patriot - PAC-2.

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