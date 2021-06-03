Німеччина не бачить Україну в НАТО, бо побоюється спровокувати Путіна — посол

Ця дилема є притягнутою за вуха, вважає український посол в Німеччині

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина не розділяє бачення України щодо вступу до НАТО, бо побоюється в такий спосіб спровокувати президента РФ Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому військовому журналу loyal, цитує пресслужба Офісу президента.

"На жаль, наші німецькі партнери не розділяють це бачення, бо вони побоюються, що в такий спосіб начебто зможуть спровокувати Путіна. Проте ця дилема є притягнутою за вуха. Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід’ємною складовою західної спільноти цінностей, до НАТО та Європейського Союзу відповідає інтересам ФРН", - сказав посол.

Мельник впевнений, що якби Україна найближчим часом вступила б до НАТО, то це однозначно б стало важливим внеском у безпеки всієї Європи.

"Це було б також чітким сигналом Москві, тоді б Путін нарешті зрозумів, що йому не все дозволено, і тоді б нарешті зазнала краху і його злочинна стратегія – відділити Україну від решти Європи та розтоптати її чобітьми російських солдат", - вважає він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що усі бояться визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі. Такої позиції дотримуються й представники Німеччини і Франції, які не наважилися назвати Росію стороною конфлікту під час останньої зустрічі радників лідерів нормандського формату.

Президент також поскаржився, що за час війни на Донбасі Німеччина так і не допомогла Україні летальною зброєю. Водночас, на його думку, вона може це зробити, адже ФРН має потужні кораблі, ракетні катери, патрульні катери... штурмові гвинтівки, радіообладнання та броньовану військову техніку.

Своєю чергою очільник МЗС Німеччини Гайко Маас відхилив заклик Зеленського надати Україні летальну зброю. Маас переконаний, що конфлікт на сході України може бути вирішений тільки політичними засобами.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання