Німеччина не передасть Україні Taurus: Шольц назвав неочікувану причину

Шольц каже, що його думка солідарна з думкою Трампа.

Німеччина не буде постачати Україні крилаті ракет Taurus. Ця позиція відповідає позиції новообраного американського президента Дональда Трампа, який вважає "неправильним рішенням" давати Києву далекобійну зброю.

Про це заявив німецький канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Spiegel.

Шольц заявив, що для нього було б "неправильним рішенням" постачати зброю, якою можна завдавати ударів вглиб російської території.

"Якщо я правильно його розумію, то це буде так само оцінюватися і в майбутньому, наприклад, у трансатлантичному співробітництві. Принаймні, це те, що я читав в останніх інтерв'ю президента Трампа", - заявив канцлер Німеччини.

Як повідомлялося, німецька Соціал-демократична партія (СДПН) Олафа Шольца у виборчій програмі заборонила передавання Україні ракет Taurus. Таким чином у партії вирішили підтримати позицію нинішнього канцлера, який послідовно уникає можливості передати Україні зброю для захисту від агресорів.

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