Німеччина не скорочуватиме посольство в Києві і виділить Україні 150 млн євро кредиту - Бербок

Німеччина не скорочуватиме посольство в Києві і виділить Україні 150 млн євро кредиту - Бербок

Зараз вкрай важливо не дестабілізувати Україну, наголосила Бербок.

Німеччина не скорочуватиме персонал свого посольства в Україні. Але, якщо члени сімей співробітників посольства Німеччини захочуть покинути Україну, то МЗС ФРН покриє їхні витрати.

Про це повідомила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, пише WAZ.

За її словами, зараз вкрай важливо не дестабілізувати Україну.

"Ми постійно перевіряємо ситуацію з безпекою в різних місцях у всьому світу, зокрема, і в Україні. Як і наші партнери з ЄС, в цей час ми ухвалили рішення не скорочувати штат посольства в Києві", - сказала Бербок.

Очільниця німецького МЗС зазначила, що наразі важливо фінансово підтримати Україну, тому Берлін хоче розширювати економічну співпрацю з Києвом. За її словами, якщо в інвесторів виникне відчуття невизначеності або нестабільності в країні, то їхнє бажання вкладати гроші в українську економіку буде знижуватися.

"Це саме те, що Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну - ред.) зіграє на руку. Тому моє послання в Києві було таким: ми хочемо розширювати економічну співпрацю з Україною", - наголосила вона.

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Крім того, під час брифінгу вона повідомила, що уряд Німеччини працює над швидшим виділенням Україні кредиту у розмірі 150 млн євро.

"Також ми працюємо у сфері закупівлі вакцин, енергозабезпечення та процесу реформ в країні разом з нашими партнерами", - цитує її "Укрінформ".

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерегла, щоб суперечка щодо поставок зброї Україні не розколола Захід. Також Німеччина розглядає можливість допомогти у відновленні "захисного бункера під Одесою".

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