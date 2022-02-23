Міністр економіки Німеччини: "Було б розумніше взагалі не будувати "Північний потік-2"

Міністр економіки Німеччини: "Було б розумніше взагалі не будувати "Північний потік-2"

Німеччина підготує доповідь щодо ситуації навколо "Північного потоку-2".

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що у питанні газопроводу "Північний потік-2" було б розумніше взагалі його не будувати.

Про це пише Tagesschau.

Напередодні Німеччина заявила про зупинку сертифікації "Північного потоку-2".

"Занадто довго у людей була ілюзія, що трубопровід потрібно розглядати тільки з економічної точки зору. Проте енергетичну політику завжди «слід оцінювати з погляду політики безпеки та геополітичної перспективи", - заявив Хабек.

За словами міністра зараз «надзвичайно важливо, щоб Європа та США діяли як одне ціле.

Нагадаємо, Єврокомісія також заявила, що зупинка сертифікації "Північного потоку-2" не впливає на забезпечення ЄС газом.

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