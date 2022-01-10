"Німеччина несе за нас відповідальність": посол України у ФРН просить надати країні необхідне оборонне озброєння

"Німеччина несе за нас відповідальність": посол України у ФРН просить надати країні необхідне оборонне озброєння

Мельник підкреслив, що небезпека російського вторгнення до України залишається високою.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін "відмовитися від наявної морально небезпечної блокадної позиції і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням".

Про це пише Der Spiegel.

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Посол України у своєму коментарі газетам німецької медіагрупи Funke заявив, що Німеччина несе "таку ж історичну відповідальність за Україну, як і за Ізраїль".

Мельник підкреслив, що небезпека російського вторгнення до України залишається високою.

"Усі попереджувальні індикатори блимають яскраво-червоним", — наголосив посол.

Дипломат також підкреслив, що Президент Росії Володимир Путін готовий будь-якої миті "знищити українську державність", тому Берліну не слід "недооцінювати" небезпеку війни.

Мельник закликав Німеччину "відмовитися від наявної абсолютно морально небезпечної блокадної позиції" та "терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням".

Крім того, дипломат закликав уряд Німеччини працювати над тим, аби Україна якнайшвидше вступила до НАТО та ЄС, адже лише тоді Путін назавжди "позбавиться спокуси напасти на Україну".

Нагадаємо, нова очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти ідеї постачання зброї Україні й наголосила, що конфлікт між Україною та РФ має вирішитися винятково дипломатичним шляхом.

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