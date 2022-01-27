Німеччина обіцяє Україні допомогти у відновленні захисного бункера під Одесою

Німеччина обіцяє Україні допомогти у відновленні захисного бункера під Одесою

Очільниця МЗС Німеччини закликала протистояти "всім спробам ззовні, які мають на меті розділити" країни Заходу.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерігає, щоб суперечка щодо поставок зброї Україні не розколола Захід.

Про це передає DPA та Укрінформ.

"Нашою найсильнішою зброєю є і залишається наша єдність", - сказала Бербок. Вона закликала протистояти "всім спробам ззовні, які мають на меті нас розділити".

"Україна знає, що ми робимо", - уточнила Бербок, зазначивши, що Німеччина є найбільшим донором України, випереджаючи навіть США. За її словами, "підтримка Німеччиною України у рамках трастового фонду НАТО становить понад 8 млн євро від 2014 року".

Міністерка запевнила, що Берлін підтримує Київ, і нагадала про рішення передати Україні 5 тисяч військових касок.

Також Німеччина розглядає можливість допомогти у відновленні "захисного бункера під Одесою".

"Кілька днів тому був заклик до нас підтримати його відновлення. І завтра відбудеться перша ознайомча поїздка туди", - додала міністерка.

Крім того Бербок повідомила, що українські офіцери брали участь у програмах з військової освіти при федеральному міністерстві оборони ФРН. Проте вона визнала, що Берлін і надалі дотримується позиції щодо непостачання Україні летального озброєння.

Раніше повідомлялося, що Німеччина працює над "жорстким пакетом санкцій" проти РФ у разі вторгнення до України.

Зазначимо, що Україна вже тривалий час просила про поставки зброї від Німеччини для захисту від можливого широкомасштабного нападу Росії, зокрема військові кораблі та зенітні системи.

Проте новий канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

Своєю чергою лідер німецької опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц закликав Німеччину надати зброю Україні.