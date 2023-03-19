"Німеччина першою жорстко розставила акценти": Подоляк відреагував на заяву Берліна арештувати Путіна

Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк навав символічною та важливою для України обіцянку Берліна арештувати російського диктатора Володимира Путіна, коли той перетне кордон країни.

Про це Подоляка повідомив у своєму Twitter.

Бездоганно, зауважує представни ОП. Подоля наголошує, що міжнародний ордер слід виконувати.

"Дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи "підозрюваного Путіна В.В." у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над українськими дітьми", - зазначив він.

Заява Німеччини

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Німеччина буде зобов'язана арештувати президента-диктатора РФ Володимира Путіна, якщо він прийде до країни. Бушманн зазначив, що Міжнародний кримінальний суд на відміну від національних правоохоронних органів може арештувати президентів.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що ордер на арешт голови Кремля свідчить про те, що ніхто не може стояти вище закону. За його словами, це стає очевидним прямо зараз.

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