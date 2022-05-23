Німеччина погоджується на ембарго російської нафти без участі Угорщини

Німеччина готова відмовитись від участі Угорщини щодо заборони на імпорт російської нафти до Євросоюзу.

Німеччина готова відмовитися від участі Угорщини, щоб прискорити заборону на імпорт нафти з Росії.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, пише U.S.News.

Він також підкреслив, що розчарований тим, що ЄС все ще не погодився на нафтове ембарго проти Росії.

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"Якщо президентка Єврокомісії каже, що ми робимо це як 26 країн, без Угорщини, то я завжди підтримую такий шлях", - сказав він.

"Але я ще не чув цього від ЄС", - додав він.

Серед 27 країн-членів ЄС Угорщина є головним критиком щодо запланованого ембарго на російську нафту.

Нагадаємо, Європейський Союз не може запровадити шостий санкційний пакет проти РФ, оскільки декілька країн – проти, серед них є Угорщина. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна готова розблокувати шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії лише тоді, коли їй запропонують інвестиційний план 15-18 млрд євро від Єврокомісії.

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