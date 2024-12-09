Німеччина шукає шлях до миру в Україні: що запропонував кандидат у канцлери країни

Німецький політик зауважив, що протягом наступних "тижнів і місяців" не повинно бути якихось окремих мирних ініціатив з Європи, треба, щоб це була загальноєвропейська думка.

Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц запропонував створити Контактну групу з чотирьох країн для вироблення спільної європейської позиції щодо завершення війни проти України.

Про це Мерц сказав перед початком перемовин з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Німецький політик зауважив, що протягом наступних "тижнів і місяців" не повинно бути якихось окремих мирних ініціатив з Європи, треба, щоб це була загальноєвропейська думка.

"Йдеться не лише про Європейський Союз. У мене є пропозиція утворити Контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії – чотирьох великих країн Європи і НАТО, щоб вони обмінялися думками (щодо завершення війни проти України - ред.), і таким чином розвивати разом із Сполученими Штатами загальне бачення. Я думаю, що нам з вами слід було б обговорити, як ви сприймаєте таку ідею", – сказав Мерц.

Реагуючи на цю пропозицію, Зеленський звернув увагу на те, "як цікаво перетинаються думки".

"Вашу пропозицію щодо створення Контактної групи я підтримую. Якщо чесно, ми вже (її) організували. Ті країни, які ви назвали, вже є, ми розраховуємо ще на Данію як представника нордік-групи. Ми на них усіх розраховуємо, просто саме Данія могла б представляти нордік-команду. Таку зустріч ми хочемо провести вже у грудні. Бачите, у нас уже співпадає багато думок", – сказав Президент.

Лідер німецької опозиції відповів, що "це дуже добре".

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що тристороння зустріч лідерів України, США та Франції може стати початком нового формату.