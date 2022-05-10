Німеччина сприятиме розслідуванню воєнних злочинів Росії в Україні: Венедіктова розповіла про нові підозри окупантам

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок після відвідин Бучі та Ірпеня Київської області заявила, що її держава готова всіляко сприяти Україні у розслідуванні воєнних злочинів.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова разом з Бербок обговорили можливість залучення німецьких експертів з розмінування та участь судово-медичних фіхівців у допомозі українським спеціалістам.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"Міністр закордонних справ ФРН повідомила, що Німеччина готова всіляко сприяти Україні у розслідуванні воєнних злочинів. Ірина Венедіктова подякувала Анналені Бербок за вклад німецьких прокурорів у спільний юридичний фронт – колеги також розпочали кримінальне провадження щодо російської агресії в Україні", – йдеться у повідомленні.

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Венедіктова також повідомила, що майже третина загиблих у Київській області – це жертви російських загарбників у Бучі. З могил біля місцевої церкви ексгумовано понад сотню тіл.

"Наше завдання – справедливість для потерпілих, правосуддя для воєнних злочинців, які вбивали людей, які просто йшли за продуктами чи їхали на велосипеді. (…) Наразі ми встановили вже перших 10 військовослужбовців рф, підозрюваних у катуванні, та ймовірного вбивцю 4 чоловіків на вулиці Яблунській", – розповіла генпрокурорка.

Вона також повідомила, що 10 травня прокурори Офісу Генпрокурора повідомили про підозру ще трьом військовослужбовцям 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії Росії. Слідство встановило, що ці військові вдерлися до приватного будинку в Бучі та пострілами в голову вбили двох цивільних чоловіків.

Нагадаємо, голова МЗС Німеччини 10 травня побувала в Бучі Київської області в супроводі генпрокурорки України Ірини Венедіктової.

Окрім того, Бербок зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС України Дмитром Кулебою.

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