"Німеччина стоїть пліч-о-пліч на вашому боці" : Шольц вражений демократичним рухом в Україні

Канцлер пообіцяв Україні підтримку на європейському шляху.

Німеччина підтримує Україну на європейському шляху та вражена демократичним рухом в країні.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває у Києві з робочим візитом, заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я дуже радий, що я вперше у якості федерального канцлера приїхав до України. Це дуже серйозні часи, в які я відвідую Україну. Одне послання для мене дуже важливе: Німеччина стоїть пліч-о-пліч на вашому боці. Моя країна вражена демократичним рухом у вашій країні і підтримує вас на європейському шляху", - зазначив він.

Також Шольц нагадав, що Берлін "підтримує Україну багато років словом і ділом" і повідомив про виділення Німеччиною 150 мільйонів євро допомоги "з поточного незв'язаного фінансового кредиту".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем вони говорили про ключові підходи до майбутнього архітектури європейської безпеки, що сьогодні вирішується в Україні.

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