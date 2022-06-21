Німеччина та Словаччина не домовились про постачання танків Україні: в чому причина

Німеччина та Словаччина не домовились про постачання танків Україні: в чому причина

Словаччина не домовилась з Німеччиною про угоду щодо поставок Україні танків Т-72 взамін на німецькі танки Leopard 2A4.

Словаччина відмовилася від запланованої угоди, оскільки в обмін на 30 танків Т-72 радянського виробництва Німеччина запропонувала лише їй 15 танків. Тому, чи отримає Україна танки Т-72 від Словаччини - наразі невідомо.

Про це пише Business Insider.

У Міністерстві оборони Словаччини заявили, що 15 основних бойових танків Leopard не можуть компенсувати їхню відмову від 30 Т-72.

"15 основних бойових танків Leopard не можуть бути для нас рішенням, адже нам потрібно 30 основних бойових танків для танкового батальйону. Тому ми ведемо переговори з нашими союзниками", - прокоментували у пресслужбі Міноборони Словаччини.

Коли ж вирішиться питання прийнятних умов для Словаччини щодо передачі Україні танків Т-72 - наразі невідомо.

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