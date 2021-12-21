Німеччина відмовляється постачати Україні зброю: що думає про це новий уряд Шольца

Німеччина відмовляється постачати Україні зброю: що думає про це новий уряд Шольца

За словами посла Андрія Мельника, ФРН не лише не планує надавати Україні зброю, але й може ввести нові обмеження.

Новий уряд у Німеччині не змінив негативну позицію Берліна щодо постачання озброєння Україні і шанси на те, що така політика зміниться — мінімальні.

Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує "РБК-Україна".

"Щодо зброї позиція (нового уряду Німеччини, - ред.) не змінилася. І шанси на те, що вона зміниться, на жаль, мінімальні. Можливі ще обмеження", — сказав Мельник.

За його словами, нова коаліція, зокрема, "зелені" виступають за ще більш рестриктивну (стримуючу — Ред.) політику у сфері експорту німецького озброєння в цілому.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні постачання зброї НАТО до України.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час першої телефонної розмови з Путіним закликав РФ до негайної деескалації.

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