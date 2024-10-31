Німеччина відреагувала на участь солдатів з Північної Кореї на війні в Україні

Німеччина може запровадити санкції проти Північної Кореї, якщо її військові будуть брати участь у війні проти України.

Про це заявив офіційний представник німецького Міністерства закордонних справ Себастьян Фішер в коментарі Deutsche Welle.

"Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах. Зокрема, на введення додаткових санкцій", - наголосив політик.