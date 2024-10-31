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Німеччина відреагувала на участь солдатів з Північної Кореї на війні в Україні

Німеччина відреагувала на участь солдатів з Північної Кореї на війні в Україні

Кім Чен Ин. Фото: Associated Press.

Берлін погрожує санкціями.

Німеччина може запровадити санкції проти Північної Кореї, якщо її військові будуть брати участь у війні проти України.

Про це заявив офіційний представник німецького Міністерства закордонних справ Себастьян Фішер в коментарі Deutsche Welle.

"Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах. Зокрема, на введення додаткових санкцій", - наголосив політик. 

З його слів, Берлін передав свою позицію тимчасовому представнику КНДР, який був раніше викликаний до МЗС Німеччини. Окрім того, ФРН обговорила з китайською стороною висновки НАТО та Сполучених Штатів Америки, які вказують на можливість перекидання північнокорейських військових до Росії.

Нагадаємо, в американському Пентагоні заявили, що Україна не побачить жодних нових обмежень на використання зброї США проти північнокорейських сил, якщо вони розпочнуть боротьбу з українською армією.

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