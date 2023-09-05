Німеччина закликає до глобальних реформ у сфері безпеки через російську агресію проти України

Після розвʼязання Росією війни проти України стало очевидним, що глобальні міжнародні організації потребують глибокого реформування.

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Таку думку висловила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час виступу на нараді керівників німецьких дипломатичних відомств у Берліні, передає Укрінформ.

Вона заявила про особливу важливість розвивати міжнародне право.

"Я вважаю, що ми перебуваємо у вирішальному моменті, коли можна досягти того, що раніше було неможливо: реформувати Римський статут, аби злочин агресії міг переслідуватися Міжнародним кримінальним судом. Оскільки відомо, що нинішня лазівка ​​в міжнародному праві унеможливлює притягнення лідерів Росії до відповідальності за порушення миру перед Міжнародним кримінальним судом", - сказала Бербок.

Вона підкреслила, що злочин агресії не повинен залишитися безкарним, бо це потрібно Україні та іншим країнам, які можуть зазнати нападу з боку більш могутнього сусіда.

Також Бербок заявила про необхідність "сміливого" реформування Європейського союзу, який готується до розширення. ФРН вже ініціювала реформу ухвалення рішень у галузі спільної зовнішньої та безпекової політики кваліфікованою більшістю, а не одностайно, як це існує зараз.

Міністерства зазначила, що реформування також потребують Рада Безпеки ООН, міжнародні фінансові установи, органи охорони здоров’я, такі формати, як G20, ВТО тощо, додавши, що Берлін бере активну відповідальності останнім часом, зокрема у сфері ініціювання реформ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок розповіла, чи є можливість переговорів з російським диктатором Путіним.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Німеччини назвала дві основні причини, які затримують вступ України до ЄС.

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