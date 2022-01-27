Німеччина застерігає країни Заходу від розколу через постачання зброї до України

Німеччина застерігає країни Заходу від розколу через постачання зброї до України

Очільниця МЗС Німеччини підкреслила, що спільною метою Заходу залишається захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила занепокоєння про те, що суперечка щодо поставок зброї Україні може розколоти Захід, оскільки напруженість із Росією продовжує зростати.

Про це пише dpa.

Бербок заявила, що важливо протистояти "всім спробам ззовні, які мають на меті нас розділити".

"Нашою найсильнішою зброєю є і залишається наша єдність. Ми повинні подбати про те, щоб тиск, який ми створили, спрацював", - сказала Бербок.

Міністерка підкреслила, що спільною метою Заходу залишається захист суверенітету та територіальної цілісності України.

"Будь-яка подальша агресія Росії проти України мала б серйозні наслідки — політичні, стратегічні, а також економічні та фінансові", — вкотре наголосила вона.

Очільниця МЗС Німеччини наголосила, що Німеччина є найбільшим двостороннім донором України, випереджаючи навіть США.

"Україна знає, що ми робимо і яка наша позиція", — підкреслила міністерка.

За її словами, Німеччина підтримує переговори щодо транзиту газу. Крім того, Бербок наголосила, що "країна дбає про інвестиції у відновлювані джерела енергії і підтримує Україну в умовах пандемії коронавірусу, зокрема, поставляючи вакцини".

Нагадаємо, Німеччина є четвертим за обсягами експортером зброї в світі, продає найсучасніші озброєння на мільярди доларів країнам, яким закидають порушення прав людини (як от Катар і Саудівська Аравія), проте категорично відмовляється надавати зброю Україні.

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