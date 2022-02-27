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Німеччина заявила про "розворот на 180 градусів" щодо поставок зброї Україні:"Це чіткий меседж Володимиру Путіну"

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Німеччина заявила про "розворот на 180 градусів" щодо поставок зброї Україні:"Це чіткий меседж Володимиру Путіну"

УНІАН

Німеччина уперше дозволила надіслати зброю в Україну.

Берлін відмовляється від своєї позиції щодо непостачання зброї Україні. Німеччина вирішила розвернутися на 180 градусів.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу в Бундестазі, повідомляє РБК-Україна у неділю, 27 лютого.

Декілька тижнів тому Бербок заявила, що поворот зовнішньої політики на 180 градусів щодо поставок зброї відбудеться "у потрібний момент".

"Зараз настав для цього момент", - сказала глава німецького МЗС в Бундестазі, звинувативши Росію в тому, що вона обдурила Захід заявами про небажання війни з Україною.

Вона зазначила, що Німеччина не може залишати Україну беззахисною перед агресором, який несе за собою лише смерть та спустошення.

"Ми робимо це, тому що наш міжнародний порядок під загрозою. Це чіткий меседж Володимиру Путіну. Ціна цієї війни проти невинних людей і порушення Статуту ООН буде нестерпною для режиму Путіна", - наголосила Бербок.

Як повідомлялось, Німеччина після довгих вагань і дискусій нарешті погодилася надати Україні озброєння. Берлін надає Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger.

У Парламенті Німеччини розпочинають слухання щодо вторгнення Росії в Україну

У Парламенті Німеччини розпочинають слухання щодо вторгнення Росії в Україну

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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