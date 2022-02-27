Німеччина заявила про "розворот на 180 градусів" щодо поставок зброї Україні:"Це чіткий меседж Володимиру Путіну"

Німеччина уперше дозволила надіслати зброю в Україну.

Берлін відмовляється від своєї позиції щодо непостачання зброї Україні. Німеччина вирішила розвернутися на 180 градусів.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу в Бундестазі, повідомляє РБК-Україна у неділю, 27 лютого.

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Декілька тижнів тому Бербок заявила, що поворот зовнішньої політики на 180 градусів щодо поставок зброї відбудеться "у потрібний момент".

"Зараз настав для цього момент", - сказала глава німецького МЗС в Бундестазі, звинувативши Росію в тому, що вона обдурила Захід заявами про небажання війни з Україною.

Вона зазначила, що Німеччина не може залишати Україну беззахисною перед агресором, який несе за собою лише смерть та спустошення.

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"Ми робимо це, тому що наш міжнародний порядок під загрозою. Це чіткий меседж Володимиру Путіну. Ціна цієї війни проти невинних людей і порушення Статуту ООН буде нестерпною для режиму Путіна", - наголосила Бербок.

Як повідомлялось, Німеччина після довгих вагань і дискусій нарешті погодилася надати Україні озброєння. Берлін надає Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger.