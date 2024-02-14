Німеччина збирається у 3-4 рази збільшити постачання артснарядів до України — Пісторіус

Німеччина планує збільшити в 3-4 рази постачання артилерійських снарядів до України цього року та нещодавно передала пакет допомоги 100 млн євро.

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком зустрічі міністрів оборони Альянсу та зустріччю Контактної групи з допомоги Україні.

За його словами, війна в Україні показала надзвичайну важливість боєприпасів. Особливо актуальним це завдання є зараз для України. 2024 року на закупівлю боєприпасів Німеччина витратить 3,5 млрд євро — так багато як ніколи. За оптимістичними прогнозами Пісторіуса, Німеччина зможе "у 3-4 рази збільшити поставки артилерії в Україну цього року порівняно з 2023 роком". Міністр зазначив, що Німеччина сама нарощує виробництво амуніції, а також купує її та лінії виробництва за кордоном.

Крім того, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр під час нещодавнього візиту до Києва привіз Україні пакет допомоги в розмірі 100 млн євро. Деталі міністр не вказав. Під час цієї поїздки Броєр також мав можливість познайомитися з новим головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Отже, ми дуже добре розуміємо, що в Україні відбувається, і чого вона потребує", – запевнив Пісторіус.

Глава Міноборони ФРН також вкотре наголосив на пріоритетності посилення ППО, що є наразі одним з центральних викликів і відповіддю на тривалу війну. З цією метою створені "коаліції можливостей", зокрема коаліція ППО, яку очолюють Німеччина та Франція і в яку входять 15 країн (♥).

Нагадаємо, під час засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) Канада також оголосила про виділення Україні 60 мільйонів доларів (близько 46 млн доларів США) на підтримку майбутнього українського авіафлоту F-16.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.