Німеччина збирається вислати близько 100 російський шпигунів — ЗМІ

Рішення має бути ухвалене вже цього тижня.

Німеччина збирається вислати російських шпигунів, які працюють в посольстві РФ.

Про це пише Bild.

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Йдеться про "досить велику кількість" російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві. Зокрема, канцелярія збирається вислати з Німеччини близько 100 кремлівських шпигунів. Водночас раніше Bild повідомляли про понад 2000 російських агентів.

"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки в Європі. Ми, мабуть, знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", — заявив колишній керівник британської розвідки Джон Совер.

Зазначається, що однією з цілей агентів є збирання інформації про політиків, керівників компаній і критиків Росії.

Водночас, за словами експерта з внутрішніх справ Соціал‑демократичної партії Німеччини Себастьяна Фідлера, шпигуни також намагаються розбурхати громадян Німеччини.

"Путін дозволить своїм шпигунам робити все можливе, щоб вбити клин у наше суспільство", — заявив Фідлер.

Нагадаємо, Польща вислала 45 російських дипломатів за шпигунство.

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