Прапор Німеччини

Генерал-лейтенант Бундесверу у відставці Хайнріх Браус вважає, що якщо дійде до розміщення в Україні міжнародного контингенту для підтримання режиму припинення вогню, Німеччина неодмінно долучиться до нього.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«Якщо це станеться — перемир’я, підпис Путіна під договором, моніторинг перемир’я, наприклад, у визначених головних регіонах європейськими військами обов’язково разом з американськими підрозділами, бо присутність американських військ є найпотужнішим стримувальним фактором для Путіна, — то Німеччина, я в цьому впевнений, братиме участь», — розповів Браус.

Водночас він погодився з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом, який виступає проти публічного обговорення теоретичних сценаріїв або накреслення планів. На думку Брауса, коли питання стане реальним, деякі аспекти місії можуть значно відрізнятися від нинішніх уявлень.

Коментуючи питання передачі далекобійних ракет Taurus Україні, Браус зізнався, що не може пояснити зволікання Німеччини й вважає передачу таких систем правильним рішенням.

Він також критично висловився на адресу риторики ексканцлера Олафа Шольца, назвавши її «занадто боязкою і нерішучою». Браус не вбачає переконливим аргумент, що німецькі виробники вже співпрацюють з українською оборонною промисловістю і що вона нібито здатна самостійно розробляти далекобійні крилаті ракети.

Раніше повідомлялося, що Німеччина активно обговорює свою готовність до війни, але спеціальний звіт Бундесверу вперше показав: медична система готова лише частково.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав як Сполучені Штати Америки, так і Росію не проводити нових ядерних випробувань.