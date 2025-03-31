Німеччина готує удар по Орбану: Politico разорило плани Мерца

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © twitter.com

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Майбутній уряд Німеччини на чолі з Фрідріхом Мерцом планує вимагати від Євросюзу рішучіших дій щодо країн-порушників основоположних принципів блоку. Хоча це не сказано прямо, йдеться насамперед про Угорщину під прем’єрством Віктора Орбана.

Про це йдеться у статті видання Politico.

Консерватори на чолі з майбутнім канцлером Мерцом і їхні потенційні партнери по коаліції з Соціал-демократичної партії погодилися, що ЄС має застосовувати жорсткі санкції проти держав, які підривають верховенство права. Згідно з проєктом коаліційної угоди, яку має видання, йдеться про можливе заморожування фінансової допомоги та навіть позбавлення права голосу в Раді ЄС.

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Хоча Угорщина не згадується прямо, очевидно, що документ має на увазі саме її. Адже У Європі вже багато років критикують цю країну за згортання демократичних норм, обмеження свободи преси та підривання незалежності судової системи.

ЄС гальмує процес покарання Угорщини

Європарламент ще 2018 року запустив проти Угорщини перший етап процедури Статті 7 Договору про ЄС (відомої як «ядерний варіант»). Усе через через «серйозні порушення» основних цінностей та прав людини. Однак цей процес фактично зупинився через розбіжності між країнами-членами.

Європейська комісія 2022 року заморозила близько 22 млрд євро фінансування для Угорщини через побоювання щодо незалежності судової влади та порушення прав людини. Проте 2024 року було розблоковано понад 10 млрд євро, і це викликало хвилю критики.

Ще одне болюче питання у відносинах ЄС та Угорщини ­– дружні відносини Орбана з Росією. Будапешт неодноразово накладав вето на санкції проти російських олігархів та військових командирів, чим блокував ухвалення рішень у ЄС.

Зміни в механізмі ухвалення рішень ЄС

Щоб позбавити Угорщину можливості блокувати ключові рішення, майбутній уряд Німеччини пропонує розширити застосування кваліфікованої більшості в Раді ЄС, особливо в питаннях спільної зовнішньої та безпекової політики, зокрема щодо санкцій. Це означає, що санкції проти Росії та інші стратегічні рішення більше не потребуватимуть одностайної згоди всіх членів ЄС. І це дозволить обходити угорське вето.

Активніша роль Німеччини в ЄС

Майбутня німецька коаліція також збирається активізувати свою роль у формуванні європейської політики через Веймарський трикутник — неформальний альянс Франції, Німеччини та Польщі. Протягом останніх років відносини між цими країнами погіршилися, особливо за часів німецького канцлера Олафа Шольца.

«У межах Веймарського трикутника ми будемо тісно координувати позиції з усіх важливих європейських питань, щоб діяти єдиним фронтом в інтересах усього ЄС», — йдеться у проєкті угоди.

Мерц підтвердив свої наміри здійснити перші офіційні візити до Парижа та Варшави вже першого дняперебування на посаді канцлера.

Документ щодо політики в ЄС є лише частиною ширшого переговорного процесу. Наразі ведуться обговорення щодо міграційної політики, вугільної енергетики та соціальних витрат. Очікується, що остаточна коаліційна угода буде підписана вже в середині квітня.

Нагадаємо, раніше Politico інформувало, що ЄС знайшов шлях обходу вето Угорщини у ключових рішеннях щодо України, які мають бути ухвалені одноголосно 27 країнам-членами блоку.