Німецька армія / © Associated Press

Реклама

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер заявив, що Росія може атакувати країни НАТО вже до 2029 року.

Про це повідомило видання Welt.

Брейер підкреслив, що Німеччина має прискорити підготовку військ, зокрема шляхом закупівель озброєння, у тому числі в США.

Реклама

«На даний момент моя найбільша проблема полягає в тому, щоб швидко забезпечити оперативну готовність військ, і я повинен робити це за допомогою всіх засобів, доступних на ринку. Звичайно, ми спочатку подивимось у Німеччині та Європі, щоб побачити, чи є там щось на полицях. Якщо ні, з огляду на часові обмеження, нам також доведеться купувати в США, якщо це буде доступно там. Наша ціль — 2029 рік; до того часу ми повинні бути готові», — зазначив інспектор.

Брейер запевнив, що під час візиту до Америки не побачив ознак відходу США від НАТО.

«Начальники штабів усіх держав НАТО зближуються. Що вони шукають солідарності, консультуються набагато більше та обмінюються аналізом, ніж в останні роки», — додав військовий.

За його данними, Росія удвічі збільшить свою армію до 2026 року. Брейер також наголосив, що Росія щороку виробляє або модернізує 1500 танків — значно більше, ніж необхідно для війни проти України. До 2029 року Кремль буде «здатний до широкомасштабного звичайного нападу навіть на території НАТО».

Генерал назвав головною метою Кремля послаблення альянсу та «дискредитація нашої західної форми суспільства».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський має намір просити нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про постачання крилатих ракет Taurus.