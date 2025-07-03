Німеччина намагається забезпечити Україну ППО Patriot: що відомо

Німеччина хоче купити у США системи Patriot для України

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Зупинка постачання американської військової допомоги боляче б’є по Україні та викликає тривогу в Німеччині. Однак Берлін сподівається укласти конфіденційну угоду між урядом Німеччини та президентом США Дональдом Трампом щодо закупівлі американської зброї для Києва.

Про це повідомляє Bild.

Критична потреба в Patriot та німецька ініціатива

Особливо гострою проблемою зараз є дефіцит ракет Patriot, єдиних, які можуть збивати російську балістику, захищаючи цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури, зокрема електростанції. Якщо запаси цих ракет ППО вичерпаються, російські повітряні атаки можуть стати ще смертоноснішими та небезпечнішими. Наразі Київ має лише чотири системи Patriot, яких недостатньо для ефективного захисту всієї території країни.

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За інформацією видання, німецький уряд зараз «лихоманково» працює над пошуком екстреного рішення, яке дозволить надати Україні нові системи ППО та достатню кількість ракет.

Як повідомили джерела журналістів з урядових кіл, Берлін чекає на згоду від міністра оборони США Піта Гегсета щодо двох зенітно-ракетних комплексів Patriot, які Німеччина готова профінансувати для України. Запит було направлено до Пентагону кілька тижнів тому, після того, як Київ безуспішно намагався самостійно придбати системи Patriot у Сполучених Штатах.

Невизначеність і «час Європи»

Наразі незрозуміло, як зупинка американських постачань вплине на потенційну угоду з Берліном. Білий дім призупинив уже схвалені попередньою адміністрацією постачання без детальних пояснень. У Берліні тепер побоюються, що США можуть відхилити і німецький запит на дві системи ППО Patriot.

Питання припинення постачань зброї зі США також обговорювалося на засіданні уряду Німеччини в середу, 2 липня, де стало очевидно, що Європа не може надати заміну американській зброї, постачання якої було зупинено Білим домом. Попри це, Німеччина та інші союзники тепер спробують надати системи Patriot для України з власних запасів.

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Рішення Трампа, яке радісно зустріли у Кремлі, погіршило ситуацію. Експерт з питань Росії Ян К. Берендс з Європейського університету у Франкфурті-на-Одері зазначив, що рішення американського президента не було несподіванкою.

«Трамп зараз реалізує політику, яку давно анонсував», — зауважив експерт.

Берендс також вважає, що відхід американців — це «час Європи». Тобто настав час для Німеччини, Франції та Польщі взяти на себе провідну роль і зобов’язання та «якнайшвидше заповнити прогалини, які утворює Америка».

Нагадаємо, рішення адміністрації Трампа зупинити передавання певних ракет і боєприпасів Україні спровокувало гостру критику серед республіканців. Законодавці застерігають: цей крок ризикує підбадьорити Росію у вирішальний момент конфлікту, беручи під сумнів здатність Києва ефективно оборонятися.

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