Німеччина рішуче відреагує на будь-які загрози з боку Росії: Пісторіус зробив заяву

Борис Пісторіус. / © Associated Press

Німеччина витратить 10 мільярдів євро на розробку всіх видів безпілотників протягом наступних років. ФРН готова реагувати рішуче, якщо Росія вирішить перевірити німецькі кордони.

Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус на саміті НАТО в Брюсселі, повідомляє Sky News.

З його слів, Берлін також запропонує взяти на себе провідну роль у будь-якій запропонованій системі протиповітряної оборони ЄС.

Втім, наголошує видання, він не сказав, чи Німеччина допоможе оплатити американські ракети Tomahawk для України. Втім, з його слів, Берлін розгорне винищувачі Eurofighter до Польщі для патрульних польотів.

Нагадаємо, на початку цього місяця в аеропорту Мюнхена в Німеччині було скасовано або перенаправлено багато рейсів після того, як над летовищами були помічені невідомі безпілотники. Після інциденту Мюнхенський аеропорт розгорнув лазерну зброю для боротьби з дронами.

Окрім того, німецький уряд оголосив про запровадження термінових змін до законодавства, які дозволять поліції збивати небезпечні безпілотники. Для ефективної протидії загрозі від дронів-шпигунів Німеччина також проводить переговори з Ізраїлем та Україною щодо використання їхнього досвіду у сфері протиповітряної оборони.