Німеччина в ООН засудила катування українських полонених і депортацію дітей Росією

Німеччина / © pixabay.com

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Німеччина закликала Росію негайно припинити катування українських військовополонених та цивільних, а також повернути всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Про це постійний представник Німеччини при ООН Ріклеф Бойтін заявив під час загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Укрінформ.

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За словами дипломата, Берлін серйозно занепокоєний поводженням Росії з українськими військовополоненими та незаконно утримуваними цивільними.

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«Висновки місій ООН з моніторингу прав людини документують широкомасштабні й систематичні тортури та жорстоке поводження», — наголосив Бойтін.

Він закликав Російську Федерацію негайно припинити катування і жорстоке поводження, а також забезпечити полоненим та незаконно утримуваним людям належні умови і необхідну медичну допомогу.

Окремо представник Німеччини наголосив на злочинах Росії проти українських дітей.

За його словами, незаконна депортація та примусове переміщення дітей є грубим порушенням міжнародного права і можуть становити злочини проти людяності.

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«Ми повторюємо наш непохитний заклик до негайного, безпечного та безумовного повернення всіх викрадених українських дітей до їхніх сімей або законних опікунів», — заявив Бойтін.

Німецький дипломат також звернув увагу на сексуальне насильство, яке Росія застосовує проти українців як інструмент війни, катування та репресій.

За його словами, сексуальне насильство використовувалося для тероризування, приниження, покарання та залякування українських цивільних і військовополонених, формуючи систематичну модель насильства з боку РФ.

Бойтін наголосив, що такі порушення мають бути негайно припинені. Постраждалі повинні отримати безперешкодний доступ до медичної та психологічної допомоги і правосуддя, а винні — бути притягнуті до відповідальності.

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Нагадаємо, у серпні минулого року Білий дім повідомив, що Меланія Трамп написала Путіну листа з проханням припинити війну заради дітей, які постраждали від моменту початку вторгнення в лютому 2022 року.

Потім у жовтні перша леді США розповіла, що спілкувалася з Путіним і переконала його возз’єднати вісьмох українських дітей з їхніми сім’ями. У наступні місяці було звільнено ще кілька дітей.

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