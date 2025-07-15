Німеччина відіграє ключову роль у фінансуванні Patriot для України — Мерц

Мерц та Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Німеччина готова відіграти провідну роль у закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot у США для України.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, коментуючи ініціативу американського президента Дональда Трампа щодо масштабної військової допомоги Україні, пише Укрінформ.

За словами Мерца, Сполучені Штати погодились надати Україні значну кількість озброєння, якщо європейські союзники візьмуть на себе фінансову відповідальність.

Реклама

“Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його: Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору Росії. Тільки таким чином тиск на Москву посилиться, щоб вона нарешті домовилась про мир. Зрештою, ми демонструємо, що ми об'єднуємося як партнери з політики безпеки”, — заявив Мерц.

Він також наголосив, що сторони швидко уточнюють технічні та фінансові деталі. Берлін перебуває у тісному контакті з європейськими партнерами для реалізації цієї ініціативи.

Нагадаємо, що Німеччина готова передати Україні ще дві системи Patriot, щоб посилити захист від ракетного терору Росії, проте їхнє постачання затримається.