Німеччина вимагає негайно завершити війну в Ірані: Мерц зробив жорстку заяву

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц закликав до якнайшвидшого завершення війни з Іраном, попередивши, що цей конфлікт уже серйозно шкодить економікам багатьох країн, зокрема й німецькій. За його словами, уряд Німеччини зараз використовує всі доступні дипломатичні канали, щоб спробувати зупинити бойові дії.

Про це пише DW.

Загроза для економіки та небажання воювати

Свої заяви німецький лідер зробив під час візиту на ракетний космодром Andoya Space у Норвегії, де він перебував разом із норвезьким прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та канадським прем’єром Марком Карні.

Мерц підкреслив, що питання до стратегії Вашингтона щодо того, як саме має закінчитися ця війна, досі залишаються без належної відповіді. Він чітко дав зрозуміти, що Берлін не збирається долучатися до цього небезпечного протистояння.

«Ми сподіваємося, що знайдемо способи закінчити цю війну якнайшвидше, тому що вона нікому не приносить користі і багатьом шкодить, зокрема нам, економічно. Дозвольте мені ще раз чітко пояснити: Німеччина не є частиною цієї війни і ми не хочемо нею стати», — наголосив Фрідріх Мерц.

Вимога Німеччини до США та Ізраїлю

Під час цього ж візиту, в кулуарах масштабних військових навчань НАТО Cold Response, канцлер ФРН зробив ще одну жорстку заяву.

Як пише NAMPA, Мерц публічно закликав Сполучені Штати та Ізраїль надати чітку дорожню карту виходу з кризи. Він попередив, що з кожним днем з’являється більше запитань, ніж відповідей. Саме тому ситуація вимагає від союзників «переконливого плану» завершення війни з Іраном, щоб не допустити її перетворення на нескінченний і виснажливий для всього світу конфлікт.

Нагадаємо, Німеччина не зацікавлена в поділі Ірану на етнічні держави. Мерц пояснив, чому світові потрібен єдиний Іран.