Німеччина вже у конфлікті з Росією: Мерц шокував заявою

Фрідріх Мерц. / © Associated Press

Дії Російської Федерації останнім часом дестабілізують велику частину Німеччини. Зокрема, впливаючи на її інфраструктуру. Наразі Москва перебуває конфлікті з Берліном.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє а LCI.

“Путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь. Саме тому, ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією", - наголосив канцлер Німеччини.

З його слів, російський “фюрер” “не поважає жодні міжнародні домовленості”. Втім, така ж ситуація з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином. Ба більше - Мерц висловив думку, що цивілізовані країни ще багато років будуть змушені боротися з режимом Путіна.

"Ми всі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами. Але, на жаль, сьогодні ми дуже, дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати "ні". Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна Росії проти України може тривати «багато місяців» і до цього потрібно бути готовими. Союзники України, додав він, готові й надалі надавати допомогу Києву.

Окрім того, німецький канцлер висловив переконання, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського найближчим часом не відбудеться. Мерц наголошує, що вона звелася нанівець після масованої атаки на Київ вночі проти 28 серпня. Він назвав повітряний удар по Києву «безпрецедентним».