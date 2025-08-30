ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
2 хв

Німеччина вже у конфлікті з Росією: Мерц шокував заявою

Канцлер попереджає про довгу боротьбу з режимом Путіна.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц. / © Associated Press

Дії Російської Федерації останнім часом дестабілізують велику частину Німеччини. Зокрема, впливаючи на її інфраструктуру. Наразі Москва перебуває конфлікті з Берліном.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє а LCI.

“Путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь. Саме тому, ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією", - наголосив канцлер Німеччини.

З його слів, російський “фюрер” “не поважає жодні міжнародні домовленості”. Втім, така ж ситуація з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином. Ба більше - Мерц висловив думку, що цивілізовані країни ще багато років будуть змушені боротися з режимом Путіна.

"Ми всі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами. Але, на жаль, сьогодні ми дуже, дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати "ні". Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна Росії проти України може тривати «багато місяців» і до цього потрібно бути готовими. Союзники України, додав він, готові й надалі надавати допомогу Києву.

Окрім того, німецький канцлер висловив переконання, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського найближчим часом не відбудеться. Мерц наголошує, що вона звелася нанівець після масованої атаки на Київ вночі проти 28 серпня. Він назвав повітряний удар по Києву «безпрецедентним».

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie