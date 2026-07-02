Німеччина заявила про український "державний слід" у справі підриву "Північних потоків"

Німеччина / © pixabay.com

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Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про висунення обвинувачень українцєві Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів «Північний потік». У відомстві стверджують, що він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Федеральної прокуратури ФРН.

У документі Кузнєцов згадується як Сергій К. Обвинувачення йому висунули ще 30 червня. Йому інкримінують співучасть у воєнному злочині, а саме, атаці проти цивільної інфраструктури.

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За версією німецької прокуратури, на момент подій Сергій Кузнєцов був українським військовослужбовцем і нібито діяв не з приватної ініціативи.

У повідомленні зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України він разом з іншими військовослужбовцями, «діючи від імені українських державних органів», розробив план знищення газопроводів Nord Stream 1 і Nord Stream 2.

За даними слідства, метою операції було припинити постачання газу цими трубопроводами та не дозволити РФ використовувати доходи від продажу газу для фінансування війни.

Сергія Кузнєцова німецька прокуратура називає ймовірним керівником диверсійної групи, яка вирушила виконувати цей план.

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Що відомо про підрив «Північних потоків»

Підрив газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у Балтійському морі стався 26 вересня 2022 року: було знищено три з чотирьох ниток. Німецьке слідство підозрює групу українських водолазів, включно з жінкою, які використовували яхту «Андромеда».

У справі про підрив «Північних потоків» німецька влада видала ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у причетності до диверсії.

2025 року Італія екстрадувала до Німеччини підозрюваного в диверсії українця Сергія Кузнєцова, якого вважають координатором операції.

Наприкінці вересня того ж року за підозрою у причетності до підриву «Північних потоків» затримали українця Володимира Журавльова.

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