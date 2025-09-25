Німеччина змінила позицію: заморожені активи РФ підуть на зброю для України

Прапор Німеччини / © pixabay.com

Брюссель робить крок до конфіскації російських активів: нарешті з’явилася підтримка ініціативи щодо передачі мільярдів євро Україні.

Високопоставлений чиновник Німеччини заявив, що Берлін відкритий для «нових, юридично обгрунтованих» планів щодо використання 172 млрд євро заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України, що відсилає до ідеї Європейської комісії. Про це посадовець повідомив виданню Politico.

Ця ідея полягає в тому, щоб перевести мільярди євро російських грошей, які зараз зберігаються в бельгійському депозитарії, Україні та замінити вилучені кошти облігаціями, забезпеченими Євросоюзом.

Замінюючи заморожені кошти борговими розписками, Комісія сподівається уникнути звинувачень у незаконній конфіскації майна РФ.

«Ми відкриті для розгляду нових, юридично обґрунтованих варіантів використання заморожених російських активів», — заявив Міхаель Клаус, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з європейських справ.

Видання зазначило, що Берлін зараз навіть чинить тиск на інші країни, щоб ті підтримали цей план напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені наступної середи.

«Це також стане ключовою темою обговорення на неформальному засіданні Європейської ради. Українцям потрібні гроші для продовження закупівель зброї, а варіантів не так вже й багато», — зазначив Клаус.

Politico зазначило, що це суттєвий поворот у політиці Німеччини, яка раніше була проти будь-яких новаторських ідей використання російських грошей.

Уряд Німеччини, з іншого боку, прагне використати «репараційний кредит» для надання військової підтримки Україні, а не для відновлення пошкоджених будівель та інфраструктури, повідомили виданню троє чиновників, обізнаних про перебіг переговорів.

Нагадаємо, Європейський Союз шукає механізми, які дозволять передати Україні хоча б частину заморожених російських активів.