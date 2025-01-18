Вагенкнехт також не схвалює ідеї про відправлення солдатів ФНР до України.

Німецька "подруга" "фюрера" РФ Володимира Путіна, лідерка ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт заявляє про необхідність припинення постачання зброї до України.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданням Funke Media Group, повідомляє Tagesschau.

"Ми повинні запропонувати Росії негайно припинити постачання зброї, якщо Росія погодиться на припинення вогню на нинішній лінії фронту і початок мирних переговорів", - висловилася Вагенкнехт.

З її слів, нібито надання Україні озброєння аж ніяк не покращили її позиції. Що більше, політикиня назвала безвідповідальним заяви віцеканцлера Роберта Габека і міністра оборони Бориса Пісторіуса про необхідність подальшої допомоги України у розмірі трьох мільярдів євро. Також Вагенкнехт вважає непотрібним відправлення німецьких солдатів до України для забезпечення мирного врегулювання.

"Україна потребує гарантій безпеки, але вони повинні бути надані нейтральними державами", – заявила вона.

Нагадаємо, раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок розкритикувала чинного канцлера Олафа Шольца через його небажання схвалити додатковий пакет допомоги для України на суму 3 млрд євро.

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