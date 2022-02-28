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Німецька зброя для України вже в дорозі - міністерка оборони

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Німецька зброя для України вже в дорозі - міністерка оборони

Associated Press

До прибуття зброї в Україну залишились лічені години.

Вже сьогодні, 28 лютого, в Україну доставлять зброю з Німеччини.

Про це повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, передає Deutschlandfunk. 

За її словами, зброя вже в дорозі, і йдеться не про дні, а про години.

"Вторгнення не відбувається так швидко, як уявляв Путін. Тому важливо підтримати Україну в її опорі проти російського нападу", - заявила вона.

Україна отримає протитанкове озброєння і ракети Stinger від Німеччини.

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу в Бундестазі заявила, що Берлін відмовляється від своєї позиції щодо непостачання зброї Україні. Німеччина вирішила розвернутися на 180 градусів. Німеччина уперше дозволила надіслати зброю в Україну.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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