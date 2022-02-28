Німецька зброя для України вже в дорозі - міністерка оборони

Німецька зброя для України вже в дорозі - міністерка оборони

До прибуття зброї в Україну залишились лічені години.

Вже сьогодні, 28 лютого, в Україну доставлять зброю з Німеччини.

Про це повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, передає Deutschlandfunk.

За її словами, зброя вже в дорозі, і йдеться не про дні, а про години.

"Вторгнення не відбувається так швидко, як уявляв Путін. Тому важливо підтримати Україну в її опорі проти російського нападу", - заявила вона.

Україна отримає протитанкове озброєння і ракети Stinger від Німеччини.

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу в Бундестазі заявила, що Берлін відмовляється від своєї позиції щодо непостачання зброї Україні. Німеччина вирішила розвернутися на 180 градусів. Німеччина уперше дозволила надіслати зброю в Україну.