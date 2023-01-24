Німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, але є нюанси

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків "Леопард", щойно дозвіл на це дасть уряд Німеччини.

Про це пише ВВС.

Але лише півсотні буде сучасними "Леопардами 2", і більшу частину їх не вдасться передати раніше, ніж за рік.



Прессекретар Rheinmetall сказав німецькій медіагрупі RND, що концерн готовий буде передати 29 "Леопардів 2А4" у квітні-травні цього року.



На ремонт ще 22 "Леопардів" тієї ж модифікації піде майже рік, і передати їх вдасться наприкінці 2023 чи на початку 2024 року.



Rheinmetall міг би передати ще 88 старих "Леопард 1". Чи готові вони до експлуатації, і якщо ні, коли будуть готові, прес-секретар не уточнив.

Передача танків Leopard Україні: деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухиляється від рішення та відповіді на постачання Україні танків Leopard. За його словами, Німеччина піде на крок із передачею танків лише разом із іншими державами.

У США висловили розчарування з приводу нерішучості ФРН. Йдеться про передачу Україні танків Leopard-2 для протистояння РФ.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання з військовою допомогою України танками Leopard 2.

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