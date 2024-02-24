Німецький політик жорстко висловився про правління Путіна і порівняв диктатора зі Сталіним

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц порівняв систему правління президента Росії Володимира Путіна із методами радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Про це він сказав у своїй заяві до других роковин повномасштабного вторгнення Росії до України, пише Bild.

"Система Путіна, як і система Сталіна, заснована на цілеспрямованому позбавленні прав і дегуманізації. Ця система зневажає людську гідність і не має нічого, крім зневаги до свободи і до верховенства закону", - заявив Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, Буданов відповів, чи може Путін замінити командувача армії РФ Герасимова.

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