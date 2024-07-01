"Німецький та корейський варіант наближаються": Пристайко про сценарії завершення війни

Пристайко вважає, що для України не є обов'язковою угода з РФ.

Не виключено, що війна в Україні закінчиться за німецьким або корейським сценарієм і нам доведеться хай навіть тимчасово, але змиритися із втратою території.

Таку думку висловив ексочільник МЗС і колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі "Еспресо".

Пристайко прокоментував вимогу Путіна до України віддати всі окуповані території плюс деокуповану Херсонщину та підконтрольну частину Запорізької області включно із Запоріжжям.

"Кожна країна (на перемовинах – Ред.) висуває власні позиції і щоразу вони завищені. Але, аналізуючи запросні позиції, можна приблизно уявити, де лежать справжні. Так само позиція, що Україна має визнати, що Запоріжжя відійде Росії – це позиція, яку ми ніколи не проковтнемо. Але, на думку РФ, ми можемо заковтнути щось більш просте – якісь політичні вимоги, наприклад", – каже дипломат.

Пристайко вважає, що наразі німецький (розподіл Німеччини після Другої світової війни на ФРН і радянську маріонетку НДР – Ред.) і корейський – розподіл Кореї на КНДР (Північну Корею) і Республіку Корею (Південну Корею) – варіанти для України мають вигляд доволі реалістичних.

"Але у нас є серйозні проблеми, які ми маємо вирішити просто зараз. Війна не зупиняється. Якщо ми хочемо її зупинити, то і німецький і корейський варіанти в теперішній ситуації наближаються до нас зі швидкістю паровоза. Хочемо ми того чи ні", – сказав ексміністр.

Чи погодиться Росія на такий варіант

"Ми дуже страждаємо психологічно від того, що не в нашу користь розвиваються події. Але це війна. Зараз так, але може бути краще, якщо матимемо ресурс. Якщо сторони не знатимуть, як діяти (на фронті – ред.), автоматично буде зупинка. Необов'язково навіть політично оформлена. Корея навіть не має договору про припинення вогню. Нам необов'язкова угода. Нам треба припинити війну. Можна завищити ставки і не погоджуватися. Але це означає безперервну війну", – підсумував Вадим Пристайко.

Раніше Пристайко оцінив, чи буде ефективним план Трампа щодо України.

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