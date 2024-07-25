Німецький євродепутат викрив спробу стеження за собою: до чого тут Угорщина

Депутат Європарламенту став мішенню шпигунського ПЗ перед виборами до ЄС.

Депутат Європейського парламенту від Зелених Німеччини та відомий критик Угорщини Даніель Фройнд, повідомив, що зазнав спроби кібератаки за два тижні до виборів у Європарламент у червні 2024 року.

Про це пише Politico.

За словами Фройнда, йому вдалося запобігти атаці на його парламентську електронну пошту.

"Я був би під повним наглядом. Мій телефон ходить майже скрізь, куди б я не пішов, і вони змогли б відстежити, прослухати, стежити за всім, що я роблю", - зазначив депутат.

Хоча Фройнд не звинувачує безпосередньо Угорщину, він вважає це найбільш імовірним джерелом атаки. Депутат відомий своєю критикою угорського уряду та очолював ініціативу щодо призупинення головування Угорщини в Раді ЄС.

Атака відбулася через електронний лист, нібито від студентки Київського міжнародного університету, з пропозицією написати повідомлення для семінару про шанси України на вступ до ЄС. Лист містив посилання, яке, за попередженням парламенту, вело до шпигунського програмного забезпечення, ймовірно створеного ізраїльською компанією Candiru.

Речник уряду Угорщини відмовився коментувати інцидент.

Нагадаємо, раніше Німеччина зафіксувала зростання кіберзлочинності з боку іноземних зловмисників, за якими переважно стоїть російська військова розвідка.

Знайти та покарати! США разом з ЄС взялись за російських кіберзлочинців!

Читайте також: