Німецька подруга Путіна звинуватила Мерца і Зеленського у "цементуванні війни"

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Очільниця ультралівого Альянсу, німецька подруга Путіна Сара Вагенкнехт назвала зустріч президента України Володимира Зеленського і канцлера Фрідріха Мерца воєнним самітом і розкритикувала заплановану співпрацю щодо зброї дальньої дії.

Про це повідомляє ntv.

Політикиня обурено заявила, мовляв, такі діє Мерца і Зеленського свідчать про те, що вони “несерйозно ставляться до мирних переговорів”. Нібито відмова Києва від НАТО стала доказом того, що “Зеленський і європейці серйозно налаштовані на переговори".

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"Це був саміт з питань озброєнь, який цементує війну і продовжує смерть. Зустріч показує, що Мерц і Зеленський не мають серйозних намірів вести переговори. Більше зброї, більше санкцій, жодних компромісів: хіба це має привести Путіна за стіл переговорів?", - нахабно висловилася Вагенкнехт.

За її словами, можливе передавання крилатих ракет Україні було б оголошенням війни Москві. Вагенкнехт накинулася зі звинуваченнями на Мерца, який “вказує пальцем на Путіна і його нібито неготовність до переговорів”. Мовляв, канцлер мав би шукати “компромісну лінію для переговорів з українським президентом".

"Якщо Зеленський буде продовжувати в тому ж дусі, Україна буде в кінцевому підсумку повністю зруйнована. Це також відповідальність канцлера. Це обурливо, що Мерц продовжує тримати громадськість у невіданні щодо питання Taurus", – заявила вона.

Візит Зеленського до Німеччини

28 травня Володимир Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом. Основною метою поїздки стало обговорення подальшої підтримки України з боку Німеччини та пошуку шляхів щодо припинення вогню у війні з Росією.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі зробив заяву про тісну співпрацю. Зокрема, з його слів, ФРН фінансуватиме виробництво ракет далекого радіусу дії в Україні. Він назвав це початком «нової форми військово-промислової співпраці» між Україною та Німеччиною, яка має дуже великий потенціал.

Зауважимо, що Der Spiegel повідомило, що Володимир Зеленський перервав свій візит до Німеччини і терміново повернувся до Києва через загрозливу ситуацію на Сумщині, куди наступають російські війська. Водночас українське видання «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела стверджує, що інформація Spiegel не відповідає дійсності.

Дата публікації 19:46, 28.05.25 Кількість переглядів 30 Замість Taurus — українські ракети?! Про що в Німеччині домовились Зеленський та Мерц