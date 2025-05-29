ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2496
Час на прочитання
2 хв

Німецька подруга Путіна звинуватила Мерца і Зеленського у "цементуванні війни"

Німецька подруга Путіна звинуватила Мерца і Зеленського у "цементуванні війни"

© Associated Press

Очільниця ультралівого Альянсу, німецька подруга Путіна Сара Вагенкнехт назвала зустріч президента України Володимира Зеленського і канцлера Фрідріха Мерца воєнним самітом і розкритикувала заплановану співпрацю щодо зброї дальньої дії.

Про це повідомляє ntv.

Політикиня обурено заявила, мовляв, такі діє Мерца і Зеленського свідчать про те, що вони “несерйозно ставляться до мирних переговорів”. Нібито відмова Києва від НАТО стала доказом того, що “Зеленський і європейці серйозно налаштовані на переговори".

"Це був саміт з питань озброєнь, який цементує війну і продовжує смерть. Зустріч показує, що Мерц і Зеленський не мають серйозних намірів вести переговори. Більше зброї, більше санкцій, жодних компромісів: хіба це має привести Путіна за стіл переговорів?", - нахабно висловилася Вагенкнехт.

За її словами, можливе передавання крилатих ракет Україні було б оголошенням війни Москві. Вагенкнехт накинулася зі звинуваченнями на Мерца, який “вказує пальцем на Путіна і його нібито неготовність до переговорів”. Мовляв, канцлер мав би шукати “компромісну лінію для переговорів з українським президентом".

"Якщо Зеленський буде продовжувати в тому ж дусі, Україна буде в кінцевому підсумку повністю зруйнована. Це також відповідальність канцлера. Це обурливо, що Мерц продовжує тримати громадськість у невіданні щодо питання Taurus", – заявила вона.

Візит Зеленського до Німеччини

28 травня Володимир Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом. Основною метою поїздки стало обговорення подальшої підтримки України з боку Німеччини та пошуку шляхів щодо припинення вогню у війні з Росією.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі зробив заяву про тісну співпрацю. Зокрема, з його слів, ФРН фінансуватиме виробництво ракет далекого радіусу дії в Україні. Він назвав це початком «нової форми військово-промислової співпраці» між Україною та Німеччиною, яка має дуже великий потенціал.

Зауважимо, що Der Spiegel повідомило, що Володимир Зеленський перервав свій візит до Німеччини і терміново повернувся до Києва через загрозливу ситуацію на Сумщині, куди наступають російські війська. Водночас українське видання «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела стверджує, що інформація Spiegel не відповідає дійсності.

Дата публікації
Кількість переглядів
2496
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie