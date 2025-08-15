Німецький канцлер закликав Путіна до безумовних переговорів з Україною

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Німецький канцлер Фрідріх Мерц сподівається, що після зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін погодиться розпочати беззаперечні переговори з Україною.

Про це він написав у соцмережі Х.

Мерц зазначив, що вже понад три з половиною роки Росія порушує міжнародне право, продовжуючи агресію проти України. На його думку, зараз у Москви є реальна можливість припинити бойові дії та погодитися на перемир’я.

«Ми очікуємо, що президент Путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори і після зустрічі на Алясці без будь-яких умов приступить до переговорів з Україною», — написав Мерц.

За словами канцлера, Німеччина, Україна та їхні європейські союзники вже запропонували шлях до миру, який враховує інтереси безпеки Європи та України. Метою є проведення саміту за участю президента України Володимира Зеленського, де має бути домовлено про перемир’я та гарантії безпеки для України.

«Територіальні питання можуть бути вирішені лише за згодою українців», — наголосив Мерц.

Він додав, що ці меседжі були передані Путіну перед його зустріччю з Трампом. Німецький канцлер підкреслив, що продовжує підтримувати контакт з президентом США і впевнений, що Трамп може зробити важливий крок до миру. Мерц подякував йому за ініціативу та співпрацю з Європою, запевнивши в подальшій підтримці України.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц заявляв, що після понад трьох років від початку повномасштабної війни Росія отримала шанс укласти угоду про припинення бойових дій в Україні.