ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Німецький канцлер закликав Путіна до безумовних переговорів з Україною

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що Володимир Путін серйозно поставиться до пропозиції Дональда Трампа

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Німецький канцлер Фрідріх Мерц сподівається, що після зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін погодиться розпочати беззаперечні переговори з Україною.

Про це він написав у соцмережі Х.

Мерц зазначив, що вже понад три з половиною роки Росія порушує міжнародне право, продовжуючи агресію проти України. На його думку, зараз у Москви є реальна можливість припинити бойові дії та погодитися на перемир’я.

«Ми очікуємо, що президент Путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори і після зустрічі на Алясці без будь-яких умов приступить до переговорів з Україною», — написав Мерц.

За словами канцлера, Німеччина, Україна та їхні європейські союзники вже запропонували шлях до миру, який враховує інтереси безпеки Європи та України. Метою є проведення саміту за участю президента України Володимира Зеленського, де має бути домовлено про перемир’я та гарантії безпеки для України.

«Територіальні питання можуть бути вирішені лише за згодою українців», — наголосив Мерц.

Він додав, що ці меседжі були передані Путіну перед його зустріччю з Трампом. Німецький канцлер підкреслив, що продовжує підтримувати контакт з президентом США і впевнений, що Трамп може зробити важливий крок до миру. Мерц подякував йому за ініціативу та співпрацю з Європою, запевнивши в подальшій підтримці України.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц заявляв, що після понад трьох років від початку повномасштабної війни Росія отримала шанс укласти угоду про припинення бойових дій в Україні.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie