"Нині в нас усіх небагато часу": Зеленський наполягає, що Франція та Німеччина використали потенціал game changers

Франція та Німеччина були з Україною цими місяцями.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Париж та Берлін пройшли з Києвом «багато всього – від лютого минулого року до цього лютого».

Про це йшлося в заяві президента України Володимира Зеленського, Президента Франції Еммануеля Макрона та Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца в Парижі, - інформують офіційні соціальні мережі глави української держави.

«Ми забезпечили міцну єдність – нашу та Європи. Ми зміцнили континент. Ми зміцнили Україну. Нині в нас усіх небагато часу. І це не про сьогодні. Це про тижні й місяці, які в нас попереду. А отже, це про зброю, яка нам потрібна. Потрібна для зміцнення наших спільних позицій – України й усіх європейців», - сказав український лідер.

«Франція та Німеччина мають потенціал game changers, і саме так я бачу сьогодні переговори. Усе очевидно: що раніше Україна отримає далекобійну зброю... Еммануеле, що раніше наші пілоти отримають сучасні літаки... Олафе, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше закінчиться російська агресія, і ми повернемо Європі впевнений мир»», - звернувся до європейських лідер український президент.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Шольц заявив, що Німеччина продовжуватиме надавати військову допомогу Україні "стільки, скільки їй буде потрібно".

"Росія не повинна виграти цю війну", - сказав Шольц.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку України у побудові справедливого миру.

“Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план - основа для дискусій на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції”, - зауважив Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув з офіційним візитом до Великої Британії. ТСН.ua зібрав усі подробиці візиту.

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