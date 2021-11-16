Нині всі прикуті до Польщі, але Україна завжди була актуальна: у Швеції зробили заяву щодо військових навчань в країні

Нині всі прикуті до Польщі, але Україна завжди була актуальна: у Швеції зробили заяву щодо військових навчань в країні

Міністр оборони підтримав ідею військових навчань ЄС в Україні.

Швеція може відправити військовий контингент до України в межах навчальної місії під керівництвом Євросоюзу.

Про це заявив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст в ефірі шведського радіо Ekot.

За його словами, Швеція підтримує пропозицію від країн Балтії щодо проведення навчальної місії в Україні.

"Ми вважаємо дуже важливим відзначити амбіції ЄС зробити свій внесок у безпеку та суверенітет України", - висловився швецький міністр.

Крім того, Гультквіст зауважив, що зараз через кризу з мігрантами на білорусько-польському кордоні уся увага прикута до цієї ситуації. А це, з його слів, "може означати, що Україна буде трохи в тіні", тому Швеція хоче з’ясувати, яким чином вона може сприяти безпеці країни.

"Зараз усі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні, а це може означати, що Україна буде трохи в тіні. Україна завжди актуальна, наша солідарність завжди має бути дуже чіткою", - додав Гульквіста.

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