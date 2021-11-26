"Жодних наказів": Зеленський прокоментував звинувачення у тиску ОП на фракції у Раді

Очільник держави наголосив, що зустрічається лише з нардепами від "Слуги народу".

Президент Володимир Зеленський заявив, що його адміністрація не здійснювала тиск на жодну з фракцій Верховної Ради.

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Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань президенту України" 26 листопада.

"Щодо фракцій. Я не зустрічаюся з жодною фракцією, окрім представників "Слуги народу". Тому я вам хочу сказати, що не варто зустрічатися з людьми, які дають таку інформацію, тому що ці люди розповсюджують фейки, а значить розповсюджують фейки і з інших питань, підбурюючи людей. Я зустрічаюся з лідером нашої фракції Давидом Арахамією, з головами комітетів, зустрічався з Олександром Корнієнком, коли він був керівником партії, а також зустрічаюся з деякими міністрами", - заявив Зеленський.

Він також додав, що раз на тиждень у нього проводиться нарада, на якій обговорюються питання, які розглядаються на засіданнях Верховної Ради. "Там збирається дуже багато людей. Показується список наших обіцянок. Є напрацювання в "трійках". Підбиваються підсумки. Ми говоримо, де втрачаємо час. Де є закони, які накопичують тисячі поправок. Наприклад, ми не можемо ухвалити бюджет. Жодних наказів. У нас є план і обіцянки. Чому ми зустрічаємось разом. Іноді є затримки, наприклад на рівні Кабміну", - заначив глава держави.

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