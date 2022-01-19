"Ніякої політизаці": в ОП прокоментували запобіжний захід Порошенку

В ОП вважають, що м'який запобіжний захід свідчить про відсутність політизації справи про так звану "вугільну держзраду".

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання щодо лідера "Євросолідарності", п’ятого президента Петра Порошенка свідчить про неупередженість судового процесу.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк, інформує "НВ".

Подоляк вважає, що призначення суддею такого запобіжного заходу свідчить про відсутність політизації справи про так звану "вугільну держзраду".

"Особисте зобов’язання — це абсолютно чіткий запобіжний захід, хоча й не такий, який "анонсував" сам Порошенко та його прихильники. Цей запобіжний захід дає конкретну відповідь про нинішній процесуальний статус пана Порошенка, а також про цілу низку обмежень щодо нього та зобов’язання брати участь у необхідних слідчих діях", — заявив радник Єрмака.

Він наголосив, що Порошенко має юридичний обов’язок брати участь у процесуальних діях. Подоляк очікує, що подальше просування цієї справи рухатиметься "до цілком логічного та коректного встановлення всіх обставин та визначення ступеня відповідальності кожної особи, яка фігурує у цій справі".

Нагадаємо, що сьогодні, 19 січня, суд обрав запобіжний захід Петру Порошенку. П'ятого президента відпустили із зали суду під особисте зобов'язання.

У ДБР натомість заявили, що побачили підстави для оскарження запобіжного заходу для Порошенка.

Читайте також:

Суд над Порошенком: політичне шоу, боротьба за рейтинги та зв'язки з Медведчуком

політичне шоу, боротьба за рейтинги та зв'язки з Медведчуком "Вугільна справа" : які ролі в ній зіграли Медведчук і Порошенко за версією правоохоронців

: які ролі в ній зіграли Медведчук і Порошенко за версією правоохоронців У Зеленського вважають, що Порошенко перетворив своє повернення на "політичний TikTok" та "істеричний концерт"