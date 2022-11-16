Нижня палата парламенту Чехії назвала російський режим терористичним

Чеські депутати засудили ракетні атаки на мирних українців та енергетичні об'єкти.

Нижня палата - Палата депутатів парламенту Чехії назвала російський режим терористичним.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.

"Палата депутатів відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи визнає нинішній російський режим терористичним", - йдеться в одному з пунктів резолюції, на пленарному засіданні повідомила Барбора Урбанова, представниця партії STAN.

Чеські депутати особливо засудили напади Росії на мирних жителів України та енергетичні об'єкти країни.

"Російська Федерація абсолютно не дотримується основних прав людей, атакує ключову інфраструктуру, цивільні об'єкти та намагається залякати українських громадян і підірвати суверенітет держави. Це відповідає терористичним методам", - сказала вона.

Резолюцію також підтримали інші урядові партії. "Володимир Путін і його керівництво – це ті, хто почав війну. Вони несуть на своїх руках кров тисяч мирних жителів. Практики Кремля нагадують найтемніші часи сталінізму", – сказала віце-спікерка Палати депутатів Ольга Ріхтерова.

Варто зазначити, що за резолюцію загалом проголосували 129 зі 159 присутніх депутатів. Проти були усі 14 представників руху "Свобода та пряма демократія", а також деякі депутати з інших фракцій.

Нагадаємо, раніше Комітет у закордонних справах парламенту Чехії ухвалив резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Це третя країна у світі, яка визнала Росію державою-терористкою.

Подібну резолюцію про визнання Росії державою-терористкою раніше ухвалили Естонія та Польща.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною-терористкою. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою-терористкою. Документ був ухвалений одностайно, за нього проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, 1 утримався.

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